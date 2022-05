I podisti della Run for Catanzaro si fanno onore tra Lamezia e l’Abruzzo

Chiusa la parentesi organizzativa della Corri a Squillace l’associazione sportiva dilettantistica Run for Catanzaro del presidente-podista Francesco Benefico è tornata lo scorso weekend alla piena attività agonistica prendendo parte a due competizioni inserite nel calendario regionale e nazionale.

Per il team del capoluogo buone indicazioni dalla Panoramica di Primavera corsa su strada di dieci chilometri che si è svolta nei giorni scorsi a Lamezia Terme e vinta tra gli uomini da Salvatore Curcio della Marathon Cosenza e tra le donne da Maria Carmela Nardi del Kos Running.

Sette i “runner for Catanzaro” ai nastri di partenza dell’evento valido come prova di Campionato Regionale Di Società (CdS) Fidal Master di Corsa su Strada.

Menzione speciale per Antonio Capicotto primo negli over 70 e per le donne Candida Picci, piazza d’onore tra le over 50, e Valeria Debilio terza tra le over 45. Della comitiva facevano parte anche Antonio Adamo, Paolo Cardamone.Giuseppe Chiarella e Francesco Benefico.

Tre componenti della formazione giallorossa ha invece optato per l’Abruzzo prendendo parte alla Mezza maratona di Pescara (Pescara Half Marathon) giunta alla settima edizione. Sono stati Pierluigi Juliano, Vincenzo Paone e Romano Maruca i tesserati della Run for Catanzaro a prendere parte alla competizione tornata in calendario dopo due anni di stop pandemico.