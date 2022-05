Per la semifinale d’andata Catanzaro-Padova già staccati oltre 7000 biglietti

Sono 7000 anzi 7007 per la precisione i biglietti per Catanzaro-Padova, semifinale d’andata playoff in programma al Ceravolo mercoledì 25 maggio alle alle 19, che sono stati staccati nelle prime 4 ore di prevendita. Lo rende noto la stessa società giallorossa su Facebook. Finora pochi, solo 27, i tagliandi venduti a supporter del Veneto.

La prevendita proseguirà nella giornata di domani anche ai botteghini dello stadio “Ceravolo” dalle 12 alle 19 che sarà anche quella della rifinitura della squadra in programma nel tardo pomeriggio.

Intanto la Lega Pro ha reso noto che l’incontro sarà trasmesso anche dalla Rai ma non sul canale 58 ma, almeno al momento, è stato programmato solo sulla piattaforma streaming Raiplay.

Designati infine anche gli arbitri per una gara che sancirà l’esordio del Var in Terza Serie.

Fischierà Paride Tremolada di Monza coadiuvato da Francesco Cortese Di Palermo, Tiziana Trasciatti da Foligno e Matteo Gualtieri Asti.