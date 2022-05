Padova-Catanzaro, esaurito il settore destinato ai supporter del Catanzaro: in 1500 all’Euganeo

Anche lo stadio “Euganeo” è pronto a colorarsi di giallorosso. Saranno infatti più di 1500 i tifosi delle aquile che domani, in occasione della semifinale playoff tra Catanzaro e Padova, affolleranno le gradinate dell’impianto patavino provando a dare la spinta decisiva agli uomini di Vivarini per centrare la finale. Tutto esaurito nel settore ospiti concesso dal club veneto ma una fetta cospicua di sostenitori prenderà posto anche nelle tribune di casa. Il dato complessivo della prevendita per la sfida è di 7289 biglietti. Dal club bianco scudato la comunicazione che domani i botteghini saranno chiusi.

IN MASSA – Per la tifoseria catanzarese si tratterà dell’esodo più corposo della stagione dopo le 512 presenze al “San Nicola” di Bari in campionato e le 500 di Monopoli nei playoff; fuori dal conteggio la gita nella vicina ed amica Vibo Valentia con oltre mille supporters al seguito.