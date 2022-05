Grande successo a Catanzaro per il body building day Calabria. Ecco chi ha vinti

“Si è svolto nella giornata del 28 Maggio 2022 il Bodybuilding Day Calabria 2022/Campionato Sud Italia Tested 2022 presso l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, campionato che ha contato ben 106 iscritti (provenienti da Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata), 14 giudici di gara e 500 persone nel pubblico a sostenere gli atleti. Un evento curato alla perfezione e nel rispetto di ogni atleta.

Lo staff della Minerva Team Donato di Catanzaro si impegna da sempre a mettere la propria passione al servizio di chi sceglie di fidarsi e affidarsi, e non smette di sostenere eventi che possano portare in alto lo sport in Calabria.

Tra gli atleti del campionato infatti, Luca Trovato, che ha conquistato il primo posto nella categoria Juniores nella sua prima esperienza in gara, seguito e preparato da Fabio Panucci, responsabile di sala attrezzi della Minerva Team Donato.”