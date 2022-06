Aquilotti da applausi al torneo Catanzaro città dei due mari

Gli aquilotti della scuola calcio giallorossa si sono messi in mostra nell’ultima edizione del torneo “Catanzaro città dei due mari”. Insieme alle squadre dell’US Catanzaro presenti per la categoria pulcini l’Atalanta, la Juventus, il Genoa, la Sampdoria, il Bologna, la Reggina il Crotone e la Vibonese, mentre per la categoria esordienti oltre a Reggina, Crotone, e Vibonese hanno preso parte il Frosinone, la Sampdoria, il Milan, la Roma e la Lazio.

Le gare, programmate su diversi centri sportivi, sono state organizzate in maniera eccellente, consentendo a ogni ragazzo di divertirsi giocando a calcio e confrontandosi con altre realtà calcistiche provenienti da tutta Italia. La soddisfazione per i dirigenti giallorossi con in testa il responsabile Rino Ferreri è stata massima, con gli aquilotti che si sono resi protagonisti in ogni categoria.

PULCINI 2014/15 – I ragazzi classe 2014/2015 hanno disputato un ottimo torneo, uscendo sconfitti solo nel match che garantiva l’accesso alla finale. Infatti, con quattro vittorie su cinque match i giallorossi sono usciti tra gli applausi del pubblico sia di casa, sia ospite. Da elogiare la prestazione dei ragazzi che, inoltre, hanno affrontato squadre composte da giocatori più grandi anagraficamente di due anni.

PULCINI 2012/13 – Secondo posto in bacheca per i ragazzi classe 2012/2013 che dopo aver battuto Reggina, Vibonese e Crotone sono usciti sconfitti solo in finale.

PULCINI 2011 – Si fermano ai quarti i ragazzi classe 2011 dopo aver superato la prima fase con 4 vittorie e un pareggio.

ESORDIENTI 2009 – C’è soddisfazione per il risultato portato a casa dai classe 2009 che hanno vinto tre gare su quattro con una sconfitta nella fase preliminare. Al turno successivo, dopo la vittoria contro il Genoa, i giallorossi sono caduti ai quarti di finale ai rigori.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel torneo. Ci portiamo a casa dei punti fermi e i frutti del lavoro di un anno. Infatti, siamo riusciti a vedere quanto lavoro è stato fatto su tutti i gruppi e questo ci fa capire che abbiamo valorizzato in maniera positiva il nostro patrimonio tecnico. Infine, voglio ringraziare tutti i collaboratori e gli allenatori, ma ciò che più conta oltre il risultato sportivo, sono i valori umani e la crescita dei ragazzi secondo i sani principi dello sport” ha commentato il responsabile Ferreri.