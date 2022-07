Equitazione, la promessa catanzarese Carlotta Migali brilla anche in Puglia

Ancora successi per la promessa catanzarese dell’equitazione Carlotta Migali. Dopo i successi dei mesi scorsi, in particolare i tre titoli regionali ottenuti a Bisignano a dicembre 2021, in questo fine settimana è arrivata una performance di livello fuori Calabria.

Primo posto nella C125 di precisione nel concorso ippico Copertino in Puglia al termine di una prova senza errori (percorso netto). Un risultato importante e prestigioso che significa qualificazione ottenuta per le gare nazionali di Arezzo.