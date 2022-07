Un posto riservato nella Curva del Paradiso: Salvatore, tifoso giallorosso oltre la vita

Per tante domeniche quella è stata la sua casa: il “Ceravolo”, la curva ovest, quel seggiolino nel settore lato “distinti” dalla cui angolatura nemmeno un centimetro di campo sfuggiva alla vista. La serie A, le grandi corazzate che scendevano in Calabria per sfidare la “regina del sud”, Palanca ed i suoi corner magici, ma anche i tempi bui, le stagioni nere del fallimento, delle ripartenze complicate e delle retrocessioni amare. Tutto è passato da lì, sotto i suoi occhi.

Un’intera vita si potrebbe dire, avvolta dal filo invisibile ma indissolubile della passione per i colori giallorossi. Salvatore Cardamone il Catanzaro lo ha amato davvero: classe ’40 – a febbraio avrebbe compiuto 83 anni – sempre abbonato alle aquile fin da ragazzino, è scomparso il 13 maggio scorso, a seguito di alcune complicazioni emerse dopo un ricovero all’Ospedale “Pugliese-Ciaccio”. Ne aveva fatto quasi una questione di fede, in vita.

E si era prodigato insieme ai fratelli per trasmettere il verbo del tifo sano pure ai nipoti, gli stessi che durante la degenza in nosocomio non avevano lesinato sostegno, tra maglie fatte recapitare in corsia e promesse di visita a calciatori. Quel seggiolino sarà ancora il suo nella prossima stagione : con un bell’atto romantico, infatti, la moglie Antonia ha deciso di rinnovare l’abbonamento a suo nome incontrando dalla società e dal presidente Noto in persona una piena ed affettuosa disponibilità. «Lo farò fin quando ne avrò la possibilità» la promessa della signora che ha voluto fortemente ringraziare il club per il gesto. Perché la passione, così come l’amore, non conoscono barriere.