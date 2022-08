Catanzaro Calcio: chiusa la parentesi coppa ora alcuni giorni di riposo

L’ultimo allenamento di questa mattina a Reggio Emilia ha fatto calare il sipario anche sulla parentesi di coppa per il Catanzaro che fino a giorno 6 resterà ora a riposo per poi riprendere la preparazione in Abruzzo nel secondo ritiro estivo di Roccaraso.

In Emilia Vivarini ha potuto fare il primo check probante dei suoi contro una formazione di categoria superiore e in una partita che bene o male qualcosa in ballo la metteva; ma la gita fuori porta ha avuto in copertina soprattutto Jari Vandeputte che proprio nelle ore antecedenti al match contro il Modena ha riabbracciato il gruppo e messo la firma sul nuovo contratto triennale.

Un innesto per importanza e clamore paragonabile a quello di Iemmello davanti; ora le attenzioni degli uomini mercato giallorossi si sposteranno sulla mediana dove due operazioni – una in entrata, una in uscita – dovrebbero completare il reparto. Nei radar per il ruolo di play restano sempre Schiavone e Petermann ma se il primo continua a predicare attesa sperando in una chiamata in extremis dalla B, il secondo invece non sarebbe facile da raggiungere per la totale chiusura del Foggia intenzionato a fargli rispettare il contratto fino alla scadenza – 2023 – ed esercitare poi pure l’opzione per l’anno successivo.

Strade complicate. Come complicata si sta dimostrando anche l’uscita di Maldonado che dopo aver visto eclissarsi le possibilità Mantova, Trento e Lecco non starebbe al momento ricevendo altre proposte interessanti.

I prossimi giorni potrebbero portare sviluppi anche in attacco: un incontro tra i massimi vertici di Catanzaro e Monopoli aiuterà a capire il futuro dell’argentino Federico Vazquez che alla ricerca di maggiore minutaggio sarebbe disposto a salutare. Nulla di grave poi l’infortunio accusato da Pontisso: per lui solo quindici giorni di stop