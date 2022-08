Calcio, Catanzaro: quattro gol al Chieti. Iemmello già in palla

Un Iemmello già in forma campionato conquista la copertina nel quarto test match pre stagionale del Catanzaro. Avversaria dei giallorossi, nel ritiro Roccaraso, è stata la formazione dilettantistica del Chieti battuta per quattro a zero con una tripletta appunto del numero novanta ed un acuto di Cianci sul finale del primo tempo. Ancora ai box gli acciaccati Rolando e Katseris oltre al lungodegente Fazio. Assente Vazquez in procinto di passare al Gubbio. La parentesi in Abruzzo volge al termine per gli uomini di Vivarini che domani concluderanno il ritiro, poi godranno di qualche giorno di stop per poi riprendere la preparazione giorno 16 in città.

Catanzaro (primo tempo) : Sala, Gatti (22’ Pipicella), Scognamillo (22’ Megna), Martinelli, Bearzotti, Verna, Welbeck, Vandeputte, Bombagi, Cianci (18’ Viotti), Iemmello.

Catanzaro (secondo tempo) : Fulignati, Bearzotti, Scognamillo, Brighenti, Gatti, Vandeputte, Sounas, Verna, Cinelli, Biasci, Cianci.

Chieti : Serra, Di Renzo, Salto, Gatti, Ventola, D’Innocenza, Poletto, Riosa, Palumbo, Grasso, Di Meo.

Marcatori : 2′ PT, 9′ PT, 30′ PT Iemmello, 32′ PT Cianci.