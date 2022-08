Alla fine il verdetto è stato un altro secco no: per Campobasso e Teramo l’esclusione dal prossimo campionato di serie C è ora definitiva, ratificata anche dal Consiglio di Stato dopo la precedente sentenza del TAR del Lazio.

Il verdetto è stato reso noto questa mattina dopo l’udienza di ieri in cui i due club avevano tentato l’ultima carta per salvare il professionismo. Nulla cambierà dunque nella struttura dei gironi così come nel format del torneo: nelle prossime ore si procederà alla compilazione dei calendari che vedranno il Catanzaro impegnato in un girone C come di norma a venti squadre con anche il Pescara tra le avversarie. Alle ore 13 si riunirà il Consiglio Direttivo della LegaPro e alle ore 18 si svolgerà il sorteggio (diretta RaiNews.it)