Test di Medicina, al via le prove: 1154 partecipanti per 288 posti

Al via, stamattina, i test d’ingresso per la facoltà di Medicina. A Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, in queste ore, si cimentano con la prova. Le domande del test sono 60 a risposta multipla, da risolvere in 100 minuti, e saranno così valutate: 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data. Si tratta di dodici quesiti di cultura generale; dieci di ragionamento logico; diciotto di biologia; dodici di chimica; otto di fisica e matematica.

Ci sono 1154 partecipanti per 288 posti più venti per Odontoiatria. I test, iniziati poco fa, si svolgono secondo tutte le disposizioni anti Covid. Sono, infatti, state disposte ventisei aule tra l’edificio di Bioscienze e quello giuridico. Le selezioni si svolgono, sempre oggi, anche negli atenei di Cosenza e Reggio Calabria. In generale il test medicina 2020 si svolge in tutta Italia oggi 3 settembre per un numero totale di posti disponibili pari a 13.072.

A iscriversi alla prova sono stati in 66.638 (circa duemila candidati in meno rispetto all’anno scorso) in 38 sedi universitarie, per 13.072 posti (1.500 in più rispetto all’anno scorso). A livello nazionale entrerà comunque solo un candidato su cinque.