Università, oggi i test d’ingresso per la facoltà di medicina

Inizia alle ore 12 la prova per l’ingresso alla facoltà di Medicina dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Ci sono 1154 partecipanti per 288 posti più venti per Odontiatria. I candidati dovranno rispondere a sessanta quesiti su diverse materie in un arco temporale di 100 minuti. I test si svolgono secondo tutte le disposizioni anti Covid. Sono, infatti, state disposte ventisei aule tra l’edificio di Bioscienze e quello giuridico. Le selezioni si svolgono, sempre oggi, anche negli atenei di Cosenza e Reggio Calabria. In generale il test medicina 2020 si svolge in tutta Italia oggi 3 settembre per un numero totale di posti disponibili pari a 13.072.