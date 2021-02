Corsi di laurea a Cosenza, eppure c’era chi sapeva e oggi fa finta di non sapere. Medicina e chirurgia? Questione di tempo

Accadono cose strane in questa città. Capoluogo di Regione quasi oramai per caso. Accade soprattutto che quando avvengono delle cose, denominate impropriamente scippi, ci si indigni, ci si meravigli, si dia inchiostro (metaforicamente) alle tastiere con un proliferare di comunicati, da cui è abbastanza evidente che in tanti non conoscono l’argomento di che trattasi, né tantomeno l’origine dei fatti. E si rimesta nell’equivoco, per dire e non dire, per far sapere o non far sapere, per far capire e non far capire, in attesa che il tempo trascorra e che poi sia compito di qualcun altro spiegare (forse).

L’equivoco del corso di laurea in Medicina e chirurgia che (per ora) a Cosenza non c’è

Allora partiamo con il chiarire l’equivoco. A Cosenza non sorgerà un’altra facoltà di medicina. Tutto vero. Ma c’è da aggiungere, “per ora”. Già perché l’attivazione di un corso di laurea, della durata di 6 anni, prevede che i primi tre anni possano essere seguiti appunto a Cosenza. La seconda parte del percorso dovrebbe essere seguita a Catanzaro, poiché trattasi della parte clinica. Dovrebbe appunto. Perché al momento il capoluogo Bruzio non ha le strutture necessarie, leggasi Policlinico, ma ciò non toglie che potrebbe dotarsene e da ciò ne conseguirebbe il fatto che sarebbe anche possibile attivare la facoltà di medicina e chirurgia. Quindi quel “non se ne parla” deve essere completato da un “per ora”, giusto per completezza di informazione e perchè tra tre anni qualcuno non dica che non lo sapeva.

Un progetto che aveva visto la luce già a febbraio 2018 ed era stato cristallizzato in un corposo documento dell’Ateneo a febbraio 2020

Veniamo ora all’oggi. La Regione Calabria non ha commesso alcuno scippo, non ha fatto alcun blitz. La Regione Calabria ha attuato quanto a febbraio 2020 era stato previsto nel Piano Strategico Triennale di Sviluppo dell’Ateneo ossia, si legge a pagina 34 del corposo documento “ Qualificare l’Offerta Formativa Rafforzare i rapporti istituzionali e le collaborazioni interateneo Ottimizzare i servizi di comunicazione e accessibilità Potenziare i servizi e gli interventi a favore degli studenti”. Alla pagina successiva questo concetto viene ulteriormente specificato allorquando viene detto che bisogna : “Consolidare e migliorare i rapporti con le altre Università, le istituzioni pubbliche e private, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali e con le imprese al fine di rafforzare la reputazione dell’Ateneo, migliorare la qualità dell’Offerta Formativa e di conseguenza l’occupabilità di laureati e laureati magistrali. Proseguire nell’azione di rafforzamento della presenza dell’Ateneo sul territorio regionale consolidando ulteriormente il legame con gli altri Atenei, anche al fine di una migliore qualificazione e razionalizzazione dell’offerta formativa, e con il mondo produttivo intensificando i rapporti tra l’università e il mondo delle imprese, mirando ad un aumento dei tirocini esterni, adattando l’offerta formativa alle esigenze del territorio”

Ma ancor prima, ben due anni per l’esattezza, il 27 febbraio 2018 si era riunito il Nucleo di valutazione dell’Università Magna Graecia che aveva discusso proprio dell’attivazione del Corso di Studi interateneo che oggi fa balzare dalle sedie più di uno.

A Dicembre 2020 i due Rettori dicono pubblicamente di aver informato gli ordini professionali (tra cui anche quello dei medici di Catanzaro e Cosenza) e le parti sociali. Il 23 dicembre l’Unical comunica pubblicamente l’ok del Coruc

Di più. Oggi c’è chi si dimostra sorpreso, addirittura indignato eppure a dicembre 2020, il 7 per l’esattezza, l’Unical, sul suo sito ufficiale scriveva “L’Università della Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro confermano e rafforzano la collaborazione esistente da tanti anni tra i due atenei e si preparano a formare una nuova generazione di medici, capaci di affrontare le sfide del futuro, mettendo insieme le competenze dell’area delle Scienze della Vita e della Salute con quelle ingegneristiche e bioinformatiche. I due atenei hanno avviato infatti l’iter per l’istituzione di un nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Ingegneria”, che consentirà agli iscritti, al termine del ciclo di studi di 6 anni, di conseguire oltre al titolo di dottore in Medicina e Chirurgia, anche la laurea triennale in Ingegneria informatica, curriculum Bioinformatico. I rettori Nicola Leone e Giovanbattista De Sarro hanno già invitato gli Ordini professionali degli ingegneri e dei medici e tutte le parti sociali interessate ad un incontro, in programma il 10 dicembre, nel corso del quale sarà presentata l’innovativa proposta congiunta. Si tratta di un progetto ambizioso, che ha al momento solo due precedenti in Italia: la MEDTEC School dell’Humanitas e del Politecnico di Milano e la Medicina HT dell’Università Sapienza di Roma” Quindi, i soggetti citati nella nota (compresi gli ordini dei medici di Catanzaro e Cosenza), stando alle parole dei due Rettori, erano stati già informati dell’avvenuto accordo.

Il 23 dicembre 2020 l’Unical comunica sempre ufficialmente il via libera del Coruc all’attivazione del Corso di laurea.

Un progetto passato per due anni sotto traccia e per due mesi nel silenzio assoluto. E c’è chi li chiama ancora “scippi”

In due anni quindi nessuno sembra essersi accorto di quanto stava accadendo, due mesi fa ordini professionali e parti sociali sono stati informati dai Rettori, ma non hanno inteso prendere posizione, se mai una posizione ci fosse da prendere, o comunque andare a fondo della cosa. Eppure qualcuno li chiama ancora scippi. Eppure qualcuno parla ancora di Università quando c’è da polemizzare e tace, considerandola un corpo estraneo alla città, quando c’è da integrare e costruire. Accadono cose davvero strane in questa città, in cui l’indolenza e la noncuranza passa addirittura per “scippo”.

(in foto l’estratto del verbale del Nucleo di valutazione del 2018)