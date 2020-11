UNA TRASMISSIONE DEDICATA

In questo periodo in cui non è possibile aprire le porte a genitori e ragazzi che vorrebbero conoscere la struttura, gli spazi e l’offerta formativa della futura scuola da frequentare, Catanzaroinforma offre la possibilità di un “Open day” virtuale, ma non per questo meno efficace, che attraverso l’home page del giornale può raggiungere le decine di migliaia di utenti che ogni giorno si collegano sul giornale.

IN DIRETTA DAI NOSTRI STUDI…

Nel nostro studio di produzione ospiteremo chi vorrà parlarci della scuola. Un giornalista condurrà la trasmissione stabilendo la scaletta con i referenti dell’orientamento dell’istituto. La durata prevista è di un’ora, tempo ritenuto sufficiente per una presentazione adeguata senza stancare gli spettatori. La trasmissione sarà condivisa anche sulla pagina FB del giornale che conta 80.000 utenti!

… E DAL TUO ISTITUTO

Un giornalista realizzerà una serie di servizi sugli spazi dell’istituto che vorrete far conoscere. Gli stessi saranno mandati in onda e commentati in diretta. Sempre in diretta genitori e alunni interessati potranno rivolgere domande per fugare ogni dubbio. Il prodotto chiuso potrà essere poi condiviso su tutti i canali di comunicazione attivati dalla scuola (sito istituzionale, social network, ecc.) e resterà nella sezione apposita del giornale fino alla scadenza delle iscrizioni .

MA NON FINISCE QUI

Se si acquista il “Virtual Open day 2020/2021”, pubblicheremo tre comunicati stampa che la scuola vorrà inviarci. Infine, con una piccola quota in più, il banner del tuo istituto troverà spazio nel nostro giornale, sia in home page che nella sezione dedicata.

PER INFO: Tel. 3406729524 – mail: commerciale@catanzaroinforma.it