“Virus causa embolia polmoni” Facebook oscura post del cardiochirurgo catanzarese Spagnolo

Il Covid non causa solo gravi polmoniti, ma e’ anche responsabile di embolie polmonari, per cui basterebbe somministrare a domicilio l’eparina, che al momento si pratica soltanto alle persone allettate, per evitare di intasare le terapie intensive. Questa tesi Salvatore Spagnolo, catanzarese, primario di cardiochirurgia all’Iclass, l’Istituto Clinico Ligure di Alta Specialita’, l’aveva scritta 6 mesi addietro sulle riviste scientifiche. I piu’ recenti studi compiuti negli Usa avrebbero dimostrato che aveva ragione. Ieri ha riproposto la sua teoria su Facebook, che l’ha oscurato, con la motivazione che le sue teorie non sarebbero riconosciute dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della sanita’. Stamane il noto cardiochirurgo calabrese, che ha operato con successo anchedei Vip, torna sull’argomento con un altro post, rivolgendosi direttamente ai gestori ella piattaforma social.

“Non so cosa sia successo, forse qualcuno ha segnalato il mio post. Penso – dice all’AGI – che sia veramente difficile controllare e giudicare cio’ che quotidianamente viene scritto su Facebook. Io penso che prima di oscurare il pensiero di una qualsiasi persona, sarebbe molto semplice andare su Google e ricercare le ultime notizie su quell’argomento per cui loro si sentono autorizzati ad oscurare il pensiero di una qualsiasi persona. Altrimenti rischiano di prendere colossali cantonate. Se, ieri quando ho scritto che facendo l’eparina a domicilio ridurremmo il numero dei ricoveri in terapia intensiva, fossero andati su Facebook e avessero cliccato “Covid-19 and pulmonary microtrombosis”, avrebbero trovato colonnate di articoli scientifici in cui si comincia ad affermare quello che io, modestamente, avevo scritto sul Journal of Cardiology sei mesi fa”.