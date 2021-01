Sellia, prima dose del vaccino anticovid per il sindaco Zicchinella

“E’ questo il primo passo verso la libertà: prima dose di vaccino anticovid-19 fatta”.

Con queste parole, il consigliere provinciale Davide Zicchinella ha annunciato pochi minuti fa di aver fatto, insieme ad altri colleghi del distretto di Catanzaro, la prima dose di vaccino contro la pandemia. L’ha fatto perche medico di famiglia, l’ha fatto

per dare l’esempio, per dire da che parte sta: “ Girano troppe fake news sui vaccini, la verità è una sola: questo incubo finirà sono con i vaccini. Così è stato in passato per altre malattia, così sarà anche per il virus sars cov-2”.

Davide Zicchinella, solo poche settimane fa, ha dato la propria disponibilità alla Regione Calabria , a effettuare, come medico e gratuitamente, i vaccini per accelerare i tempi nella campagna di vaccinazione.