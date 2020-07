Illecita e non autorizzata attività di gestione di rifiuti, due denunce

La Polizia Ferroviaria ha denunciato in stato di libertà due uomini di 60 e 58 anni, nati a Nicastro ma residenti a Lamezia Terme poiché, in concorso tra loro, effettuavano attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Lo scorso 24 luglio, durante un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno della ricettazione del rame provento di furto in danno alle Ferrovie dello Stato Italiane, personale del Compartimento Polfer per la Calabria, unitamente a personale dei Posti Polfer di Lamezia Terme e Catanzaro Lido, hanno individuato un terreno, delimitato da recinzione, nel quale vi era un elevato numero di carcasse di automobili e pneumatici.

Gli operatori Polfer hanno proceduto al controllo e hanno appurato che in quel sito vi era un’attività commerciale di vendita di pezzi di ricambio per veicoli.

Il titolare è risultato sprovvisto di autorizzazione per la gestione ed il trattamento dei rifiuti, pertanto l’azienda e tutta l’area circostante sono state sequestrate e uno dei due uomini è stato denunciato in stato di libertà, in concorso con la moglie, proprietaria del terreno, per reati ambientali.