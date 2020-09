‘Ndrangheta: Catanzaro, concluse audizioni Commissione antimafia

Si sono concluse nella Prefettura di Catanzaro le audizioni della Commissione parlamentare antimafia, in missione ieri e oggi in Calabria per fare un punto sullo stato della lotta alla ‘ndrangheta. Nel corso dell’odierna giornata l’Antimafia ha ascoltato, tra gli altri, la commissione straordinaria dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, esponenti del mondo produttivo e imprenditoriale del territorio, i testimoni di giustizia Andrea Dominijanni e Rocco Mangiardi, il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, il referente regionale di “Libera” Calabria, Don Ennio Stamile, mentre ieri erano stati auditi, tra gli altri, il procuratore capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, e il presidente della Corte d’appello di Catanzaro, Domenico Introcaso. Tra i temi all’attenzione della Commissione parlamentare antimafia le infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle pubbliche amministrazioni, nella sanita’ e nell’economia calabrese e la scopertura degli organici negli uffici giudiziari del Distretto catanzarese.