Si è spento Fabrizio Ferrigno

Un brutto male si è portato via Fabrizio Ferrigno. Il dirigente sportivo ed ex calciatore, che nel 2016-2017 ha vinto il premio di migliore direttore sportivo di Lega Pro, nella sua arriera ha totalizzato 71 presenze in seire B con le maglie del Padova e del Catanzaro. Coi giallorossi è stato anche protagonista di una doppia promozione dalla C2. Aveva 47 anni.

Ferrigno era stato gladiatore e leader della squadra che il 16 maggio 2004 portò il Catanzaro in B. Aveva la fascia al braccio da capitano ma la tifoseria lo aveva investito virtualmente del ruolo di sindaco per il suo carisma e la sua classe che sulla fascia sinistra fece sognare tutti i tifosi.

Rimarrà nella storia dell’Uesse il gol del 2 a 0 al Ceravolo contro la Sambenedettese.