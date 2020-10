Dal primo novembre torna il pranzo della domenica all’Orso Cattivo

Da domenica 1° novembre l’Orso Cattivo riapre a pranzo. L’accogliente locale risulta pienamente adeguato, grazie anche ai suoi ampi spazi, ad assicurare il pieno rispetto della normativa vigente anti-Covid. L’Orso è il luogo ideale per una domenica in sicurezza, in compagnia del buon cibo e coccolati dall’ospitale servizio. La proposta gastronomica di qualità, già particolarmente apprezzata nel suo menu classico con ristorante, griglieria, pinseria e carta dei vini si arricchisce, per l’occasione, di nuove creazioni culinarie come i primi piatti di pasta fresca fatta a mano con farina autoprodotta di grano Senatore Cappelli o la pinsa con i fichi dottati Dop caramellati ed il fior di lardo.

L’Orso, inoltre, in considerazione del momento di crisi nazionale e per consentire alle famiglie di vivere la propria domenica in sicurezza scegliendo la ristorazione di qualità, ha elaborato una piacevole, gustosa ed economica “proposta di menu anti-covid” con la quale al costo di 30,00 euro a persona (escluso bevande e coperto) gli ospiti potranno gustare a scelta dal menu classico: 1 antipasto, 1 primo piatto, 1 secondo piatto, 1 contorno, frutta o dessert. E nelle prossime domeniche non mancheranno, ulteriori sorprese stagionali fuori menu da scoprire direttamente nella tana dell’Orso. L’Orso Cattivo è, e vuole continuare ad esserlo, un presidio di socialità in Calabria. Tutto questo, nel nuovo mondo dalla ristorazione in era covid, potrà essere possibile grazie, anche, ad un po’ di semplice collaborazione degli affezionati avventori. Per info e prenotazioni: Tel. 0961 998149 – Cel. e WhatsApp +39 3475120415 – commerciale.cz@ristorart.it “http://www.orsocattivo.it/” www.orsocattivo.it – Facebook: @OrsoCattivo – Instagram: orsocattivocz