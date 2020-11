Giovino e quel canalone ostruito da canneti. “E se arrivasse un’alluvione?”

Una grave situazione emergenziale lungo il canalone in via Carlo Pisacane, a Giovino di fronte il liceo scientifico Fermi. E’ quanto viene segnalato da un lettore di catanzaroinforma.it. ‘Il canalone come visibile nelle foto che allego – precisa – è completamente ostruito ed invaso da canneti, andrebbe bonificato per evitare possibili gravi inondazioni fluviali in presenza di temporali”.

“Questa mia segnalazione- aggiunge – è stata da tempo girata da parte mia agli organi competenti, ma ad oggi nessun intervento. Da cittadino attento alle problematiche di quartiere cerco di adottare col buon senso il principio che prevenire è meglio che curare, ma ahimé come sempre accade, l’ordinario deve divenire emergenza affinché si intervenga.

Segnalo altresì, le condizioni della pensilina Amc sempre in via Pisacane, adiacente al liceo scientifico Fermi, ed anche quelle di una cabina elettrica”.