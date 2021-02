Asta di beneficenza della maglia del Christmas Match, il ringraziamento dell’US Catanzaro

Una bellissima serata dedicata alla solidarietà, in cui tutti insieme abbiamo segnato una rete importantissima per aiutare il prossimo. Grazie all’asta di beneficenza della maglia del Christmas Match è stato infatti possibile raccogliere 3mila euro che verranno devoluti alla Fondazione Città Solidale Onlus. Alla somma raccolta ieri si aggiungeranno poi le donazioni dei calciatori e della società giallorossa.

L’US Catanzaro ringrazia sentitamente l’intera redazione di CatanzaroInforma per aver organizzato e condotto la trasmissione. Un grazie speciale al direttore Riccardo Di Nardo per l’ospitalità, al vice direttore Davide Lamanna, ai giornalisti Gianluigi Mardente, Gianfranco Giovene e Roberto Tolomeo, agli operatori TV, ai tifosi che hanno donato e partecipato all’asta e, infine, a tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo momento.