Traduzioni online professionali: i vantaggi

Quando si necessita di una traduzione professionale è possibile scegliere tra una traduzione classica da parte di un traduttore di fiducia e una traduzione online. Naturalmente, vivendo in un mondo sempre più connesso, la seconda scelta è la più efficace e conveniente, per i diversi motivi che andremo ad analizzare.

I vantaggi della traduzione online

Per traduzioni online si intendono le traduzioni professionali che è possibile richiedere alle agenzie di traduzioni online. Tutt’altra cosa sono le traduzioni automatiche ricavate dai programmi che si trovano in rete, strumenti con cui si consiglia di tradurre al massimo brevi frasi o paragrafi che non necessitano di un intervento professionale. Questo perché il risultato delle traduzioni automatiche risulta spesso sgrammaticato, comprensibile in linea di massima ma decisamente inadeguato per qualunque altra esigenza professionale.

Se si ha, invece, necessità di ricevere una traduzione professionale di un qualsiasi testo o documento, è bene sempre affidarsi ai professionisti della traduzione. Affidare un testo da tradurre ad un esperto del settore, assicura un risultato di qualità nello scritto, nella logica e del senso dell’intero testo.

Se si vuol far tradurre un romanzo sarà bene rivolgersi ad un’agenzia che saprà individuare il traduttore editoriale che più farà al caso vostro, capace di tradurre ogni paragrafo legandolo logicamente, grammaticalmente ed emozionalmente. Il tutto traducendo in un’altra lingua ma senza mai tradire il senso originale dell’autore. Se, invece, si vorrà far tradurre un manuale d’istruzioni di un macchinario industriale, l’agenzia potrà assegnare il vostro lavoro al traduttore tecnico più preparato in materia, che non solo sia madrelingua nella lingua di destinazione della traduzione, ma che padroneggi anche la terminologia tecnica richiesta.

Oltre a poter garantire una traduzione specialistica nei vari settori d’interesse (medicina, finanza, legge, informatica, etc.), un ulteriore vantaggio offerto dalle agenzie di traduzione è la garanzia di affidare il materiale da tradurre esclusivamente a traduttori madrelingua, capaci di convertire anche i modi di dire, le battute, le espressioni idiomatiche. Il traduttore madrelingua, infatti, conosce molto bene non solo la propria lingua ma anche la cultura e le usanze del suo Paese ed è il solo a poter fare un lavoro di traduzione e localizzazione professionale di un qualsiasi testo.

Infine, un altro vantaggio da considerare quando si sceglie un servizio di traduzioni online è quello economico. Infatti, poiché il processo di traduzione prevede l’invio e la restituzione online del materiale da tradurre si verifica un notevole abbattimento dei costi di uffici e personale. Ovviamente, il risparmio è anche temporale, dato che non c’è bisogno di recarsi fisicamente presso l’agenzia ma si può richiedere il servizio da qualunque parte del mondo ci si trovi.

Come si richiede una traduzione online

La richiesta di una traduzione professionale tramite agenzia avviene in maniera molto semplice ed intuitiva, tramite la registrazione al pannello del sito scelto. Una volta ottenuti i propri dati di login, si potrà inserire il testo da tradurre selezionando la lingua di partenza e quella di destinazione. Questa procedura consente di calcolare, in pochi istanti, il numero di parole da tradurre e sarà in grado di stimare anche il preventivo finale.

Il project manager dell’agenzia provvederà ad assegnare il progetto di traduzione al traduttore esperto più idoneo a tradurre e a localizzare sia in base al Paese di riferimento che a seconda del settore di specializzazione del traduttore.

Valutazione dei costi

Solitamente il costo di una traduzione viene calcolato in base al numero di cartelle che compongono il testo. Una cartella conta 1800 battute, che non necessariamente corrisponde ad una pagina di testo, dato che le battute contano anche la punteggiatura e gli spazi, ovvero tutto ciò che viene digitato sulla tastiera.

Applicare questo metodo assicura sempre un costo trasparente ed equo per il lavoro di traduzione e non ammette sorprese al momento del preventivo. Un’altra cosa da tenere presente è la possibilità di far tradurre un testo o un sito web in più lingue, cosa che costa decisamente di più ma che fa anche molto risparmiare, dato che per ogni lingua aggiunta si tende ad applicare uno sconto.

Affidarsi ad un servizio di traduzione online professionale risulta non solo conveniente, ma anche valido. Il costo di una traduzione professionale è un buon investimento, considerando che il risultato finale sarà sempre assicurato.