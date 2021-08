La VC del Petrucci 26 anni dopo: “L’unica cosa che ci appartiene è il tempo”

L’unica cosa che ci appartiene è il tempo. Seneca sapeva 2000 anni fa l ‘importanza e il valore del tempo, esprimendolo in tante sue citazioni e massime; 26 anni posson sembrare tanti, ma qualche sera fa per i ragazzi della V C dell’ Istituto Tecnico per Geometri Raffaele Petrucci, sono sembrati in realtà pochi attimi.

Questi gli anni che li han divisi dal loro ultimo giorno assieme, quello della maturità nel 1995, ma rincontrandosi il tempo è sembrato fermarsi, brevi perplessità nel ricordare qualche nome e poi via, tutto come anni fa, di chi di momenti assieme ne ha passati veramente tanti ed intensamente. A rimettere assieme quella classe è stata Francesco, oggi ingegnere informatico a Bologna, che dedicandosi pazientemente nel rammentare ogni componente, è riuscito a “connettere” tutti dapprima sui social e nel giro di qualche giorno fisicamente in un noto locale marinaro di Catanzaro. Pochi gli assenti, tante le emozioni. Sulle ali dei ricordi ciascuno dei commensali ha ritrovato non solo i cari compagni di classe, ma anche un po’ di se stessi, associando quell’ età “della spensieratezza” fra le mura scolastiche, a quel che accadeva al di fuori, nelle esperienze e crescita di ognuno.

Poche le fotografie di quegli anni, i cellulari non erano ancora in commercio e solo una foto di classe sbiadita ritrovata in un vecchio libro a ricordare com’erano tutti insieme. Gli attimi di emozioni nel sentire il narrare di vicende personali che proprio nessuno avrebbe mai auspicato, hanno poi lasciato spazio a momenti di ilarità che solo chi si conosce bene può immaginare, tutti con lo stesso sorriso e la giovinezza nel cuore.

Ore inestimabili quelle trascorse fra un brindisi e l’altro e questo incontro spingerà tutti, Teresa, Francesco, Santino, Elia, Damiano, Gianluca e chi vive fuori regione, a ritornare con più amore nella propria terra, tutti con tanti nuovi e ritrovati amici.