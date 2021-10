Intimidazione ad Orsomarso, Brugnano (Fsp): “Piena solidarietà”

“Piace constatare come l’onorevole Fausto Orsomarso, attraverso organi di informazione e social, tenda a sminuire il gesto di avversione alla sua proprietà. Ciò testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, la levatura dell’uomo e l’equilibrio del politico. Ma non per questo non possiamo esimerci dal manifestare la piena e totale vicinanza alla persona e alla sua famiglia oggetto di “particolari attenzioni” perpetrate in un momento molto particolare, in una fase di gioia e soddisfazione per il ritorno concreto all’uomo e al professionista di un’azione politica e istituzionale che lo ha sempre visto in prima linea”- così dichiara Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp, all’indomani della intimidazione all’esponente di Fratelli d’Italia.

“Confidiamo nelle capacità e nelle professionalità dei colleghi della Questura di Cosenza e della Magistratura – continua Brugnano – affinchè vengano assicurati alla giustizia gli autori del gesto e contribuiamo con la nostra vicinanza a mantenere alto il livello di attenzione verso la sana politica e l’onesta imprenditoria, principali vittime delle criminalità piccole, diffuse o organizzate, vere cancrene per la nostra terra.”