Scuola, ricorrono al Tar Lazio docenti calabresi che hanno conseguito titolo abilitante all’estero

Un gruppo di docenti calabresi, per il tramite dell avvocato catanzarese Francesco Pitaro, ha proposto ricorso al Tar Lazio contro il Ministero dell’Istruzione per l’annullamento dell’Ordinanza N. 112 del 6/5/2022 nella parte in cui, con riferimento a coloro che hanno conseguito il titolo abilitante all’estero, pur ammettendoli con riserva in graduatoria, non permette loro la stipula del contratto.

Nel ricorso i docenti/ricorrenti hanno censurato sotto molteplici profili la detta Ordinanza, in particolare segnalando la violazione della normativa sul riconoscimento del titolo conseguito all’estero, il vizio della disparità di trattamento, eccesso di potere per contraddittorietà e il difetto di motivazione.

Inoltre, l’Avv. Francesco Pitaro ha evidenziato la violazione dell’istituto della riserva e ciò in quanto la riserva è lo strumento che parifica a tutti gli effetti gli ammessi con riserva agli ammessi senza riserva, nonché la violazione del diritto al lavoro, costituzionalmente previsto e protetto, e ciò perchè a causa della detta ordinanza ai ricorrenti/docenti, nonostante siano in possesso del titolo abilitante, viene impedito di stipulare il contratto.