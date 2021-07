Fondo di sostegno alle attività economiche, erogati ad oggi circa 60,5 milioni di euro sui 90 totali previsti

Ad oggi sono stati erogati circa 60,5 milioni di euro sui 90 totali previsti per la prima annualità del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree interne che considero strumento fondamentale nella fase di ripartenza che stiamo affrontando”. E’ quanto ha detto la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci intervenendo alla Camera – è detto in una nota – in rappresentanza della Ministra Mara Carfagna per rispondere ad un’interrogazione del deputato Nunzio Angiola.

“La ripartenza delle attività economiche – ha aggiunto Nesci – è in cima alla lista delle priorità del Governo Draghi. Superate le iniziali difficoltà legate alla novità della procedura abbiamo dato seguito ai pagamenti per tutti i 3.101 beneficiari della misura, 1847 già eseguiti e 1.254 in corso di esecuzione. Nell’ottica di un rafforzamento della Snai, nel Fondo per il triennio 2020-2022 sono stati stanziati un totale di 210 milioni di euro. Stiamo lavorando a pieno regime per trasferire l’ultima parte di fondi ai Comuni, predisponendo le operazioni previste per le prossime due annualità. Proseguiamo a monitorare l’avanzamento nell’erogazione delle risorse e l’efficacia delle misure”.