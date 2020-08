Gli fanno il tampone ma non aspetta in ospedale, più tardi arriva l’esito: è positivo

Era arrivato all’ospedale Pugliese e come di prassi gli è stato fatto il tampone perché presentava la febbre. Ma il giovane, pare in arrivo da Girifalco, non ha aspettato l’esito, che purtroppo qualche ora dopo è risultato positivo. I sanitari del Pugliese hanno prima avvisato la Polizia poi sono riusciti a rintracciarlo grazie ad un conoscente . Ora è ricoverato in malattie infettive.