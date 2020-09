Nasce “Verità Biologica”: aiutare i figli nella ricerca della paternità o maternità

Nasce Verità Biologica. L’intento è quello di promuovere e ringraziare i fondatori, gli associati e i sostenitori di questa lodevole iniziativa.

L’associazione “Verità Biologica” nasce, infatti, a Sellia Marina con lo scopo di aiutare i figli nella ricerca della paternità o maternità e per l’accertamento delle proprie origini.

Il Presidente, l’Avvocato Emilia Tolomeo, formata nell’ambito dei ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ed il team dell’associazione, tra tutti l’Assessore del Comune di Simeri Crichi, Mariella Arcuri, hanno avviato le attività preliminari. In questo momento sono impegnate a sostenere la lotta di un’associata (sessantenne), che da anni combatte nelle aule giudiziarie per ottenere l’accertamento delle proprie origini paterne, fermamente ostacolato dai figli del padre naturale ed addirittura anche da un fratello biologico. L’Associazione “Verità biologica” coadiuverà vicende come questa e come quella di tante altre persone costrette ad aspettare anni ed anni per conoscere le proprie origini biologiche.

In alcuni casi, l’esito dei giudizi, tra i vari gradi, arriva tardivamente, quando ormai il desiderio esistenziale di apprendere la verità sui natali della persona coinvolta non ha più modo di essere soddisfatto. Tra gli impegni dell’associazione vi sono l’avvio di campagne di sensibilizzazione mediatica, la presentazione di modifiche all’attuale sistema normativo ed azioni per la tutela del diritto alla paternità ed ottenimento della verità biologica.