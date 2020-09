Esercito Calabria, cerimonia di consegna degli attestati di lingua inglese

Si è svolta stamattina presso la Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro, alla presenza del Comando Esercito “Calabria”, la cerimonia di consegna degli attestati di lingua inglese LanguageCert International ESOL ai candidati selezionati a cura della Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale del CME Calabria e iscritti alla banca dati del Servizio Informativo Lavoro Difesa.

Il Corso di lingua inglese B1 Achiever Level, svoltosi lo scorso gennaio-febbraio 2020, si è inserito nel quadro delle attività formative del Progetto Interforze “Sbocchi Occupazionali” programmate dal Segretariato Generale della Difesa/ Direzione Nazionale degli Armamenti – I Reparto – 3° Ufficio, in coordinazione con l’Ufficio Formazione Specialistica e Didattica (DIFEFORM) e con il Comando Militare Esercito “Calabria” che ha visto protagonista il personale militare volontario in ferma prefissata, congedato “senza demerito” e prossimo al congedo.

Il suddetto Corso intensivo è stato articolato attraverso un iter di studio di 120 ore, culminato in un esame finale di livello B1 LanguageCert International ESOL, riconosciuto non solo all’estero, ma anche dal Ministero dell’Università e della Ricerca e valido altresì per i fini occupazionali.

Soprattutto dopo questo difficile periodo di pandemia, questa giornata assume un doppio significato: quello della soddisfazione personale dei nostri studenti, che si sono impegnati per raggiungere il loro traguardo, e quello dell’importanza di non arrendersi di fronte gli ostacoli, così la Direttrice della Cambridge School di Catanzaro, Federica Pezzano, ha aperto la cerimonia.

La Cambridge School – operante nel mondo della formazione da oltre vent’anni e già Centro Autorizzato Cambridge English fino al 2016 – ha accolto con grande entusiasmo la sfida di proporre, sia a studenti che professionisti, la Next Generation Certification, LanguageCert International ESOL.

LanguageCert è membro di Eaquals, EALTA, FABI.

Il pacchetto offerto da LanguageCert International ESOL è destinato a tutte le fasce di età e valuta tutte le abilità coprendo i livelli CEFR da A1 a C2. Si tratta di un esame che ha un notevole focus sulle abilità comunicative (Spoken Exam) con la componente Grammar&Vocabulary integrate nelle sezioni di Listening, Reading & Writing.

È necessaria un’attenta preparazione per questo esame che è stata garantita dai docenti della Scuola – già professionisti qualificati e con anni di esperienza nel campo della didattica della lingua inglese, sottoposti a un training specializzato dagli Academic Managers e Coordinator LanguageCert.

Durante il periodo di pandemia, la Cambridge School – divenuto Test Centre nel 2019 – ha continuato a supportare i propri studenti assicurando la possibilità di sostenere il proprio esame di lingua inglese attraverso il servizio operativo LanguageCert, che da sempre propone Online-Proctored Exams.

A tutti i partecipanti del suddetto Corso sono state rivolte non solo vive congratulazioni per una così prestigiosa Certificazione ottenuta grazie al loro solo merito – il cui esito è stabilito da una Commissione di valutazione super partes all’estero – ma anche i migliori auguri per una brillante carriera, con l’incitamento a voler proseguire il percorso di studio linguistico e valorizzare ancora di più il proprio curriculum formativo.