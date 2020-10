Covid, Conte ha firmato il nuovo dpcm : bar e ristoranti, stop alle 18

E’ stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, il nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei contagi. Confermato lo stop per bar e ristoranti alle ore 18 ma che dovrebbero rimanere aperti le domeniche. Sara’ il premier Giuseppe Conte- secondo quanto riportano le agenzie di stampa – ad illustrare nel pomeriggio le norme che saranno valide fino al 24 novembre.

Quanto annunciato nelle scorse ore è confermato con l’ufficialità del dpcm firmato dal premier. Bar e ristoranti chiusi alle 18 ma con la possibilità di aprire la domenica perchè il comitato scientifico vuole evitare pranzi domenicali nelle case tra famiglie considerati ormai potenziali focolai. Stop a palestre, piscine, cinema e attività di sala giochi e centri scommesse. Salvo lo sport dilettantistico nei campionati riconosciuti dal Coni ma con gare da disputare sempre a porte chiuse.

Scuola: «L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9».