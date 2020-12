Webinar gratuito con Rossi sul tema “Campioni di resilienza”

Come aiutare bambini e insegnanti a superare la seconda ondata del virus.

Con questo nobile intendo, lo stimato psicopedagogista Stefano Rossi, volto molto noto di molte scuole del catanzarese, organizza, per giovedì 10 dicembre ore 17, un webinar gratuito sul tema “Campioni di resilienza”. Per partecipare basta cliccare su link https://bit.ly/webinar-rossi-resilienza.

Stefano Rossi verrà intervistato da Barbara Bacchelli, director of primary and modern languages di Pearson. Verranno trattati vari aspetti della resilienza con dirette ricadute per il lavoro in classe: resilienza e perseveranza; resilienza e paura; resilienza e rabbia; resilienza e tristezza; resilienza ed etica dell’empatia.

Stefano Rossi è anche saggista e conferenziere tra i più apprezzati nel panorama pedagogico italiano.

Dirige il Centro didattica cooperativa su cui ha formato più di 50mila insegnanti. Ultimi testi pubblicati da Stefano Rossi per Pearson: “Carezze d’empatia in classe”; “Menti critiche, cuori intelligenti”; “Didattica cooperativa e classi difficili”.