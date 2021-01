E’ crisi: dopo Wino chiude anche la Kines

Era nell’aria da qualche giorno, ma ora è ufficiale. E la notizia arriva dalla pagina facebook dell’ormai ex palestra di via Crispi: la New Kines Asd ha chiuso definitivamente. “Non ci sentiamo in questo momento difficile il bisogno di puntare il dito contro chi poteva fare indubbiamente di più, è stato un anno complicato, ora raccogliamo i cocci del nostro sogno. La storia non si cancella! Fate i bravi”, si legge nel post di commiato della palestra. Ora è davvero crisi economica? Assolutamente si. (foto tratta dal web)