Riaprire l’ufficio anagrafe nel quartiere Santa Maria, l’appello di Caligiuri e Caracciolo

Riaprire l’ufficio anagrafe nel Quartiere Santa Maria. È ciò che chiedono Maurizio Caligiuri (Circolo Pd Santa Maria) e Vitaliano Caracciolo (Coordinatore Comitato IV Catanzaro). Dopo la chiusura degli uffici anagrafe presenti in via Molise nel popoloso Quartiere di Santa Maria nella sede della ex Circoscrizione la popolazione è costretta a spostarsi in città o scendere a Lido per poter richiedere un semplice certificato o rinnovare la carta d’identità, e nel caso di persone anziane il disagio è maggiore in quanto non possono spostarsi in autonomia.

“A tal proposito a giorni inizierà una raccolta firme nel Quartiere e parallelamente una online è già attiva su change.org all’indirizzo https://www.change.org/p/sergio-abramo-raccolta-firme-riapertura-ufficio-anagrafe-via-molise-quartiere-santa-maria-catanzaro/share_for_starters?just_created=true&tag_selected=local per chiedere all’amministrazione comunale il riavvio di tale Ufficio per ovviare a questa mancanza. Esortiamo il sindaco e soprattutto i consiglieri eletti nel nostro Quartiere a farsi portavoce di questa problematica con gli Uffici preposti per risolvere questa problematica. I cittadini rivogliono un servizio che manca ormai da parecchio tempo”.