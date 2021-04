Il calcio dilettantistico ligure ha detto addio nei giorni scorsi a Davide Ciani allenatore di calcio giovanile genovese morto a 52 anni. Davide era conosciuto anche dalle nostre parti. La spiaggia di Roccelletta era una sua fissa nella sua estate. E proprio i suoi amici di Roccelletta lo hanno voluto ricordare in una lettera che riportiamo di seguito.

Caro Da, ancora facciamo fatica a crederci, te ne sei andato come un fulmine a ciel sereno. Ed ora come faremo l’estate senza di te? Quando scendevi da Genova per tutti noi era una festa, si perché quando arrivavi la spiaggia di Roccelletta tutta d’un tratto pululava di ragazzi, specialmente nel pomeriggio, quando arrivava il momento della partita, e per tutti noi era una gioia, già da qualche giorno prima sapendo che saresti arrivato tu,ci prodigavamo nel pulire la spiaggia e iniziavamo a mettere le porte per fare il nostro solito “campetto”,su cui divertirci e darci battaglia rigorosamente ogni pomeriggio.

Sono tanti i ricordi felici che ci legano a te,e sarà dura realizzare che da quest’estate in poi tutto ciò non sarà più lo stesso, hai lasciato un vuoto incolmabile, sei stato una persona di una bontà unica, ci hai trattato tutti come fossimo tuoi figli, anche se in realtà noi ti abbiamo sempre considerato come il nostro fratello maggiore.

Sei stato e sei tuttora per noi un esempio da seguire,assieme a te se ne va una parte della nostra gioventù passata a ridere e a giocare nella nostra amata spiaggia di Roccelletta. Ci incontreremo nuovamente per un’ultima partita, e sarà ancora più bello.

Da lassù proteggi tua moglie, i tuoi adorati figli e tutti i tuoi cari, a cui va la nostra vicinanza. Il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori, fai buon viaggio “Capellone”,ti vogliamo bene!

Benny,Mattia,Alfredo,Emanuele,Marco,Ciak, Ernesto e tutti i tuoi “figliocci” di Roccelletta