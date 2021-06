Stop Discriminazioni, lunedì CambiaVento presente alla manifestazione

Anche Cambiavento sarà presente lunedì 28 Giugno alle 17 in Piazza Prefettura per la manifestazione “Stop Discriminazioni”.

Invitiamo inoltre – si legge in un comunicato – i cittadini ad essere presenti in tanti. Rispettando le distanze per via del Covid ovviamente, ma è fondamentale che Catanzaro non rimanga in silenzio, che faccia sentire la sua voce.

Bisogna superare ogni forma di discriminazione e violenza.

La data scelta è estremamente simbolica, perché ricorda i Moti di Stonewall, avvenuti nel 1969 ad opera del movimento di liberazione gay di New York e celebrato in tutto il mondo con i Pride.

L’omofobia non è un’opinione, è una forma d’inaccettabile ignoranza e Catanzaro deve ripudiarla non rimanendo in silenzio.