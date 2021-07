Associazione “Il Ponte Morandi”: fetore e sporcizia su Corso Mazzini

“Corso Mazzini, è divenuta un’ottima zona “presa di mira” solamente a far fare cassa all’amministrazione comunale, ma di servizi non se ne parla proprio!”. Esordisce così il presidente dell’Associazione culturale “Il Ponte Morandi”, Elio Mauro, in una nota stampa per denunciare la situazione di degrado e sporcizia presente sulla via principale del centro storico.

“Una domanda – afferma Mauro – sorge spontanea: è mai possibile che il sindaco di Catanzaro e l’Assessore comunale con delega all’igiene e ambiente non si siano mai degnati ad alzarsi dalle loro comode poltrone per fare una passeggiatina su Corso Mazzini, pur essendo un percorso che porta ai palazzi comunali e provinciali, in particolar modo nel tratto pedonale che inizia dalla sede del Banco di Napoli sino ad arrivare al palazzo della Questura, in modo che, lor signori, si possano rendere conto del fetore che esiste in tutta la zona, e che regna sovrano? Le mura degli antichi palazzi e le fioriere sono divenuti dei propri e veri vespasiani, ma come pare, ai nostri amministratori poco importa!”.