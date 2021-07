Vertenza Abramo Cc Iv: “urgente nuovo Tavolo Mise”

“Occorre individuare tempestivamente una data per lo svolgimento di un secondo tavolo istituzionale presso il Ministero dello sviluppo economico per salvaguardare la continuità delle attività aziendali e garantire la tenuta occupazionale dei tremila lavoratori dell’’Abramo Customer Care’”. Lo chiede il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone insieme ai colleghi Silvia Vono ed Ernesto Magorno, in una interrogazione urgente al Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “L’asta per la vendita del complesso aziendale che opera nel settore dei call center del Sud, è andata deserta e migliaia di lavoratori tra Sicilia, Calabria e Lazio sono con il fiato sospeso e tanta incertezza sul proprio futuro. Dobbiamo evitare che l’azienda continui a perdere di valore e che un’altra bomba sociale si abbatta nel mezzogiorno”.