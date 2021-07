Sellia marina, al via il piano per l’edilizia scolastica

Sellia marina, finanziamenti per le scuole. Piano per l’ edilizia scolastica: si improvvisa poco in quel di Sellia marina. A darne notizia è il consigliere comunale delegato ai lavori pubblici Giuseppe Madia.

L’esponente della maggioranza traccia un bilancio dei lavori nelle scuole parlando di “contributi per 12 milioni di euro, utili per intervenire su ben otto plessi”. Per Giuseppe Madia e’ stato premiato “il lavoro sinergico tra Istituto comprensivo , ufficio tecnico e i tanti professionisti, utilizzando risorse di Regione e Ministero”. Il piano prevede interventi anche nella frazione Uria e la creazione di un centro polifunzionale per le famiglie.