Tragedia nel catanzarese, muore uomo colpito da un fulmine (DETTAGLI)

CRONACA

Insieme ad un altra persona che è rimasta ferita in modo non grave la vittima era in montagna a Santa Caterina dello Ionio

Domenica 01 Settembre 2019 - 16:22

Colpito da un fulmine a Santa Caterina dello Ionio, sarebbe morto sul colpo. L'uomo, un operaio dell’Azienda Calabria Verde di 49 anni - R.F., originario di Caulonia, era in compagnia di un collega P. F., che è rimasto ferito in modo non grave.

I due erano in montagna in località Caterinella impegnati nell’ambito del servizio antincendio quando quando, in seguito alla pioggia, a causa del maltempo, il fulmine li ha raggiunti.

Sul posto la Pet 118 di Caulonia e l'elisoccorso che non è servito visto che si è potuto constatare solo il decesso di uno dei due uomini. Intervenuti anche i carabinieri.

I vertici dell’Azienda Calabria Verde e della Regione Calabria hanno espresso profondo cordoglio per il drammatico evento che ha visto coinvolto l’operaio, impegnato in una attività fondamentale come la prevenzione degli incendi. Ad esprimere vicinanza alla famiglia, il commissario straordinario dell’Azienda Calabria Verde, generale Aloisio Mariggiò, il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e il dirigente del settore competente della Regione, ingegner Salvatore Siviglia.