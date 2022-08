Lupi e Talerico, riforma con inappellabilità e separazione carriere

“Separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante; inappellabilità alle sentenze di assoluzione di primo e secondo grado: un cittadino una volta riconosciuto innocente ha diritto a non essere perseguitato all’infinito. Noi con l’Italia, nella lista Noi moderati, recepisce le richieste dei penalisti italiani per la riforma della giustizia penale e dell’ordinamento giudiziario”. Lo affermano il presidente di Noi con l’Italia e capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi, insieme al responsabile nazionale delle Libere Professioni Antonello Talerico, presidente dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro.

“Altri temi nella riforma della giustizia che proponiamo nel programma di Centrodestra – concludono Lupi e Talerico – sono: no ai magistrati fuori ruolo distaccati presso l’esecutivo; potenziamento dell’organico di magistrati e personale amministrativo negli uffici giudiziari per tagliare i tempi dei processi; incentivazione dei riti alternativi e recupero della prescrizione dei reati (e non del processo)”.