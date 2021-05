Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna, il catanzarese Francesco Ursini premiato come miglior ricercatore under 40

Nella grande aula magna dell’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna si è tenuta ieri la presentazione dei risultati della ricerca scientifica 2020. Un anno di intenso lavoro a dispetto del covid-19: +15% il numero delle pubblicazioni scientifiche rispetto al 2019, +8% Ma la giornata è stata anche l’occasione dei Rizzoli Awards, i riconoscimenti che la direzione scientifica assegna ai migliori ricercatori dell’anno tra i quali il catanzarese Francesco Ursini, reumatologo, per la categoria “ricercatori clinici under40″

E per il quarto anno consecutivo – si legge in una nota stampa , per la categoria “ricercatori clinici”, il premio assoluto invece è stato assegnato Stefano Zaffagnini, direttore della Clinica ortopedica e traumatologica II.

Premiati anche oltre al già citato Ursini anche Milena Fini, direttore del laboratorio Scienze e tecnologie chirurgiche, per la categoria “ricercatori laboratori”; il catanzarese ;Francesca Salamanna per i “ricercatori in piramide”; infine Nicola Baldini, direttore del laboratorio Scienze e tecnologie biomediche, e Sofia Avnet, per la pubblicazione di un saggio sulla prestigiosa rivista Science (impact factor 41,846).

Tornando a Ursini, che ha 38 anni e che è ricercatore a tempo determinato Senior al Rizzoli ha alle spalle Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Università di Catanzaro “Magna Graecia”, Catanzaro, Specializzazione in Medicina Interna, Università di Catanzaro “Magna Graecia”, Catanzaro.

Dottorato di ricerca in Oncologia Molecolare, Immunologia Sperimentale e Sviluppo di Terapie Innovative – SSD MED/16 Reumatologia, Università di Catanzaro “Magna Graecia”, Catanzaro. Altri titoli di studio e professionali: Master di II Livello in “Clinical Problem Solving in Reumatologia”, Università di Roma Unicusano