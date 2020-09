Covid, Sindaco Mauro: IC Sellia Marina posticipa apertura della scuola

Dopo il Comune di Borgia anche quello di Sellia Marina decide di posticipare l’inizio dell’anno scolastico di qualche giorno a seguito degli ultimi casi di positività al covid-19 che stanno interessando la nostra provincia. A darne notizia è il sindaco Francesco Mauro che si è rivolto ai suoi cittadini con un post sul suo profilo facebook a cui seguirà ordinanza:

Il Sottoscritto ed il Dirigente dell’I.C. Sellia Marina, dopo attento sopralluogo, al fine di riaprire in presenza ed in sicurezza concordano di posticipare l’apertura delle scuole di ogni ordine e grado, a Lunedì 28 settembre.

La suddetta determinazione, deliberata all’unanimità anche dal Consiglio d’Istituto in data odierna, scaturisce dall’esistenza di alcune problematiche ancora in essere e dalla necessità di predisporre attività e dispositivi previsti dalle disposizioni anti-Covid 19.

Infatti, la mancanza di fornitura dei banchi monoposto da parte del Ministero dell’Istruzione, l’assenza dell’assegnazione dell’organico necessario richiesto per predisporre il doppio turno della didattica, nonché la mancanza di fornitura dei moduli prefabbricati delle aule, di fatto stava mettendo a rischio la frequenza in presenza di diverse decine dei nostri ragazzi.

In assenza delle forniture e dotazioni suddette, l’Amministrazione Comunale, in sinergia con l’Istituto Comprensivo, si è resa parte diligente per far realizzare sia oltre 400 banchi monoposto, sia opere di “edilizia leggera” per aumentare gli spazi disponibili per alcune aule.

Altresì, stante lo svolgimento delle elezioni referendarie, per giorno 23 è prevista, a cura dell’Amministrazione Comunale, la sanificazione degli edifici scolastici; mentre, successivamente, a cura dell’Istituto Comprensivo, è prevista la disposizione negli edifici scolastici sia dei dispositivi anti-Covid 19 (mascherine, erogatori gel igienizzante, ecc.) sia della segnaletica di sicurezza nonché la sistemazione di arredi ed attrezzature.

Per completare le lavorazioni e gli adempimenti suddetti, e garantire la didattica in presenza ed in sicurezza, necessita posticipare l’apertura dell’anno scolastico di qualche giorno, per come stabilito. Segue apposita ordinanza sindacale.

L’occasione, altresì di ringranziare Amministratori, Dipendenti Comunali, Lavoratori in Mobilità, Personale dell’I.C., ed ogni operatore che, in questi giorni, si è prodigato per realizzare le lavorazioni necessarie per l’adeguamento delle aule.