Piccoli inventori alla Pascoli Aldisio, i ragazzi realizzano manufatti ottenuti dal riciclo dei rifiuti

L’ Istituto Pascoli-Aldisio diretto dal Dirigente Filomena Rita Folino, è da sempre attento alle iniziative volte alle tematiche ambientali.

Quest’anno, grazie all’ impegno e al lavoro sinergico e di squadra di tutti i Docenti, nell’Ambito del Curricolo di Istituto di Educazione Civica (che tiene conto anche degli obiettivi dell’Agenda 2030 e, in particolare, della Sostenibilità Ambientale) e della Rete Nazionale Scuole Green (di cui la scuola è referente provinciale), gli alunni hanno realizzato diversi manufatti ottenuti dal Riciclo Creativo dei rifiuti.

Lo svolgimento delle attività curricolari di invenzione e progettazione consente agli alunni di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l’attitudine al lavoro di gruppo e la creatività.

Inoltre, tutti i ragazzi hanno la possibilità di sviluppare un’attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l’italiano e per la scienza…) per concorrere alla realizzazione del prodotto finale.

In questo modo i ragazzi vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il “cooperative learning” e il “learning by doing”, metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e competenze tramite la condivisione e l’esecuzione di azioni pratiche.

L’ I.C. Pascoli vuole “aprirsi” sempre più al territorio e farne parte da protagonista: ma non soltanto a parole!

E allora… considerato che nonostante le difficoltà legate alla situazione di emergenza sanitaria in atto riusciamo a fare tanto… siamo certi di andare a segno: gli alunni, questi veri Protagonisti!

Di seguito due delle creazioni realizzate dagli alunni Francesco Debilio e Michele Izzo.