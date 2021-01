E’ stato eseguito questa mattina da personale della Polizia locale, guidato dal colonnello Salvatore Tarantino, il sequestro e sgombero di una abitazione occupata abusivamente in viale Isonzo, nella zona Sud di Catanzaro, secondo quanto disposto dal procuratore aggiunto della Repubblica di Catanzaro Giancarlo Novelli. Alle operazioni ha preso parte personale della Questura di Catanzaro, dei servizi sociali del Comune e dell’ Aterp. Nei pressi pronti a intervenire in caso di necessità anche uomini di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, cosa che non è avvenuta in quanto le operazioni sono svolte senza momenti di tensione.