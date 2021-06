Scende per chiudere il portellone del camion e due ladri, arrivati a bordo di uno scooter, lo scippano

E’ accaduto tutto in un attimo. Il tempo di accorgersi che il portellone posteriore del suo camion non era chiuso bene e quindi scendere per rimetterlo in sicurezza, ed il tempo che due persone a bordo di uno scooter passassero di lì e gli scippassero il borsello che teneva al collo.

E’ al disavventura capitata ad un autotrasportatore barese ieri , in zona Santa Maria, Viale Magna Graecia. Dopo aver effettuato le consegne l’uomo era pronto per ripartire. L’inconveniente del portellone lo ha costretto a scendere dal camion ed in un attimo i due ladri a bordo del loro scooter lo hanno derubato.

Immediato l’intervento dei poliziotti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro che hanno raccolto al denuncia dell’uomo privato dei documenti e del denaro che teneva dentro il borsello.