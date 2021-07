Degrado in un condominio Aterp a Siano, la denuncia di un cittadino

Le fotografie mostrano crepe, intonaci caduti e calcinacci ovunque. A denunciare lo stato di degrado in cui versa un condominio dell’Aterp di Catanzaro, in via dei Platani nel quartiere Siano, è un cittadino che chiede l’avvio dei lavori di ristrutturazione annunciati già da due anni, o almeno un ripristino di una situazione definita invivibile. Infatti, secondo quanto denunciato, nello stabile si verificano numerose infiltrazioni d’acqua che causano danni all’edificio e anche alla salute dei residenti, a causa dell’umidità. All’esterno, secondo la denuncia, si verifica periodicamente il distacco di cornicioni e di pezzi di intonaco, causando danni ad automobili e soprattutto con il rischio di colpire persone e i bambini che giocano nei pressi del condominio.