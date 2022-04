Ci sono tutti i colori dell’accoglienza e dell’amore. Il giallorosso della città di Catanzaro, il blu e giallo dell’Ucraina. E poi ci sono i sentimenti, quelli che fanno sentire le persone scappate dalla guerra non come esiliati ma come ospiti di una comunità più grande.

Circa 80 persone ucraine, accompagnate dai mezzi messi a disposizione dall’Amc grazie all’interessamento del Comune, si sono ritrovate al lido Jonio di Giovino. Oltre al pranzo, completamente offerto dal gestore del ristorante, ci sono stati momenti di vera appartenenza con l’accoglienza a suon di inni musicali, l’offerta dei fiori alle donne ospiti e una socialità che ha trasformato un angolo di città in casa.