Chievo-Catanzaro, Calabro: ‘Obiettivo recuperare entusiasmo’

Ci sono anche gli ultimi arrivati Curiale e Garufo sul treno che sta portando il Catanzaro a Verona per la sfida di coppa di domani contro il Chievo. E da lì sono arrivate anche le parole del tecnico Calabro, deciso con i suoi ragazzi a provare l’impresa al “Bentegodi”. «Quello di Verona è un palcoscenico prestigioso – ha dichiarato il mister delle aquile – ed abbiamo la volontà di fare una prestazione importante per recuperare l’entusiasmo con cui abbiamo iniziato la stagione».

Anche un po’ per riscattarsi visto il tonfo doloroso di Potenza nell’esordio in campionato. «Abbiamo analizzati gli errori che hanno determinato la sconfitta – ha ammesso – il gol subito a freddo ci ha mandato in confusione e ciò non deve più succedere. Siamo usciti dal confronto rinfrancati e motivati, con un atteggiamento positivo – ha aggiunto – Vogliamo riportare entusiasmo e sappiamo che ciò può essere solo conseguenza delle prestazioni». Prevedibile la rotazione in più settori del campo tra i giallorossi mentre nelle fila scaligere il coach non prevede troppi stravolgimenti: «Il Chievo è un avversario di caratura importante – il suo parere – non farà molto turnover».