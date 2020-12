Karting: bilancio stagionale lusinghiero per il team di Catanzaro Giusy Kart

Ottimi risultati per il team Catanzarese Giusy Kart Competition che a conclusione della stagione karting 2020 vede i sui piloti nelle alte vette della classifica nel Campionato Regionale Karting Basilicata – Calabria zona 8.

Partendo dal più piccolo nella categoria 60 Mini GR.3 si aggiudica il 3° gradino del podio Mirko Fera pilota di 9 anni su Evokart/TM; non delude l’ormai consolidato pilota junior Simone Virelli che dopo aver dominato per tre anni di seguito nella categoria 60 mini conquista il gradino più alto del podio nella nuova categoria X30 Junior su Evokart/Iame, seguito dal campione uscente 2019 Giuseppe Sestito che sempre su Evokart/Iame si piazza 2°; esordio nella categoria X30 Senior per Gabriele Romano che pur non avendo contendenti in questa categoria ha dimostrato di essere un valido pilota.

Nel campionato Club si classificano al 2° posto Gianluca Rodino nella categoria 125 New Entry su Evokart/TM ed Antonio Surace conquista il 3° gradino del podio nella categoria 125 Top Driver su Birel/TM. Può quindi ritenersi soddisfatto il Team Manager Gianmarco Sicilia che commenta:

E’ stato un Campionato molto sofferto per via del COVID-19 con ripetuti rinvii di gare e poca possibilità di allenamenti ma alla fine ci siamo difesi abbastanza bene.

Per difesi abbastanza bene intende che 6 piloti su 6 del suo Team sono andati a podio?

Io credo che nello sport bisogna avere degli obbiettivi, e se questi si raggiungono solo in parte vuol dire che ci siamo difesi abbastanza bene, potrò ritenermi soddisfatto solo nel momento in cui riuscirò a piazzare tutti i miei piloti sul gradino più alto del podio, nel frattempo continueremo ad allenarci per raggiungere questo obiettivo.

Avete altri programmi per questo 2020 con il Team?

Concluso il Campionato interregionale Basilicata-Calabria con 2 dei Piloti Mirko Fera e Simone Virelli all’esordio nella loro categoria abbiamo partecipato al Trofeo Nazionale Aci Karting sul Circuito Internazionale di Napoli che pur costellato dal maltempo con vento e pioggia incessante ha visto i nostri 2 piloti classificarsi nella cat.60 Mini GR.3 Mirko al 11° posto; e nella categoria X30 JUNIOR Simone al 9° posto, considerando la loro prima esperienza in ambito Nazionale nelle rispettive categorie e contro piloti Nazionali ed Internazionali di team ufficiali molto più esperti, possiamo considerare molto positiva la loro prova.

Programmi per il 2021?

Aspettiamo che venga confermato il calendario gare ancora provvisorio e sperando che finalmente finisca questa pandemia potremo mettere giù un programma per il 2021, sicuramente partiremo dal Campionato Interregionale ed amplieremo al calendario Nazionale le nostre prove.